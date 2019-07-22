طلب جديد من الكاف للأندية المصرية المشاركة ببطولات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من الأندية المصرية، سرعة تحديد مواعيد وملاعب مبارياتهم في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن الكاف طالب الأندية بتحديد مواعيد وأماكن المباريات بحد أقصى يوم 25 يوليو الجاري للذهاب، و8 أغسطس المقبل للعودة.

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وستخوض الأندية المصرية، مبارياتها بالدور التمهيدي في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية على ملاعبها في العودة، على أن تخوض الذهاب خارج الأرض.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي للبطولتين أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس القادم، على أن تقام العودة أحد أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد ضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، والمصري في كأس الكونفدرالية، بينما لم يتحدد موقف الزمالك وبيراميدز من المشاركة في أيًا من البطولتين بصورة رسمية حتى الآن.