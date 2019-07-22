تقرير.. ماذا قدّم تريزيجيه ليخطف أنظار أستون فيلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبحت الأمور حاليا قريبة من الإتمام بشكل رسمي أكثر من أي وقت مضى، مصري جديد يطرق أبواب بريميرليج بعدما كشفت تقارير إنجليزية أن محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي في طريقه حاليًا إلى إنجلترا.

وبعد ارتباط اسم تريزيجيه بالانتقال إلى إيطاليا وفرنسا وحتى عمالقة الدوري التركي، إلا أنه أصبح قريبا من أن يصبح رابع مصري في بريميرليج بعد محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (آرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا).

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قالت إن نادي أستون فيلا اتفق مع نظيره قاسم باشا على المقابل المادي لصفقة محمود تريزيجيه، لينضم إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الموسم المقبل (2019-2020).

وعلم الخليج 365 أن تريزيجيه سافر إلى إنجلترا يوم السبت الماضي ونجح في اجتياز الكشف الطبي مع أستون فيلا اليوم الإثنين واتفق مع النادي على البنود الشخصية في عقده، تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

صفقة انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا ستكلف النادي العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني، ليزامل صاحب الـ24 عامًا مواطنه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر في ملعب "فيلا بارك".

تريزيجيه خطف أنظار أستون فيلا الذي أرسل مديره الفني دين سميث إلى مصر من أجل مشاهدة اللاعب عن قرب في مباراة جنوب إفريقيا بدور الـ16 من مسابقة كأس الأمم، لينجح في إقناع المسؤولين بضمه.

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ورغم الإقصاء من ربع النهائي، لم يبتعد محمود حسن "تريزيجيه" كثيرًا في قائمة أفضل اللاعبين على صعيد المراوغات الناجحة، إذ استقر في المركز الثالث بـ15 مراوغة خلف الثنائي السنغالي ساديو ماني وإسماعيلا سار.

وشارك تريزيجيه مع المنتخب في الأربع مباريات بشكل أساسي، وخاض ما مجموعه 345 دقيقة أحرز خلالها هدفا وصنع مثله، وظهر تأثيره الهجومي في المساهمة بصناعة الفرص لزملاءه بمعدل 1.8 فرصة في كل مباراة.

وبعيدًا عن المستوى الدولي، عرف نجم الأهلي السابق تألقه مع قاسم باشا الذي خاض معه 71 مباراة أحرز خلالهم 25 هدفًا وصنع 18 آخرين، منذ انضمامه للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي في يوليو 2017.

وقضى تريزيجيه موسمه الأول (2017-18) مع قاسم باشا على سبيل الإعارة، وسجل 16 هدفًا وصنع 8 آخرين خلال 33 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يسجل الموسم الماضي تسعة أهداف ويصنع 10 في 38 مباراة.

وخلال الموسم الماضي (2018-19) بعدما قام قاسم باشا بتفعيل بند شراء تريزيجيه، حقق النجم المصري أكبر عدد من المراوغات في الدوري التركي، بعد قيامه بـ112 مراوغة ناجحة، بمعدل 3.1 مراوغة في المباراة الواحدة.

يُذكر أن تريزيجيه بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2012، قبل أن يرحل معارا إلى أندرلخت البلجيكي في 2015، قبل أن ينضم نهائيًا للنادي في 2016، ومنه إلى موسكرون البلجيكي معارًا قبل أن يستقر به الحال مع قاسم باشا.