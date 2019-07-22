لماذا ارتدى لاعبو الجونة جهاز "حمالات الصدر" المرتبط بالأقمار الصناعية أمام الزمالك؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار ارتداء لاعبو الجونة جهاز "حمالات الصدر" انتقاد رئيس الزمالك والتساؤلات حول الأسباب التي دفعت نجوم النادي الساحلي في الاستعانة بهذه التقنية.

وتعادل الزمالك مع الجونة 2-2 في المباراة التي أقيمت -مساء الأحد- في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.

"حمالات الصدر" هو جهاز مُصنع بواسطة الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الحديثة لدعم العمليات الثلاثة الرئيسية المرتبطة بالرياضة وهي: "تحليل الفيديو، وعمليات إدارة الرياضيين وتطبيقات البيانات".

Advertisements

ويُعد جهاز "حمالات الصدر" أحد أهم منتجات التطور الرياضي والذي يمزج بين العلوم الهندسية والرياضية في جهاز واحد ويختص بتتبع بيانات اللاعبين الفسيولوجية، أحد المكونات الرئيسية لتحليل أداء أي فرد، وقياس مستوى السكر في الدم والكشف عن ضغط الدم والقدرة على التقاط بيانات معدل ضربات القلب بأقل طريقة ممكنة تداخلية للسماح للمدربين بالنظر في الاستجابات الداخلية لحمل التدريب الخارجي.

ويحتوي الجهاز على مستشعرات وأجهزة دقيقة عديمة الوزن تقريبًا موجودة في أعلى ظهر اللاعب، يمكن عن طريقها تزويد معدل ضربات القلب مباشرةً وتعتمد على تقنية أنظمة الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الصناعية (GNSS) تمكن الفريق التقني المتخصص من تحليل تلك البيانات والإحصائيات وتقديم التقارير عن جهد كل لاعب لمساعدة الفريق الطبي والفني في الفريق.

ولاقت هذه التقنية رواجًا كبيرًا من معظم الأندية الأوروبية والكبيرة وبعض الأندية المصرية وارتداها العديد من نجوم كرة القدم ولكن حتى الآن ما زالت هذه التقنية غير معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.