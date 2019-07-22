تعيين انييستا سفيرا لأساطير الدوري الإسباني لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو-(د ب أ): حصل اندريس انييستا اسطورة برشلونة سابقا ولاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا اليوم الاثنين على لقب سفير أساطير الدوري الإسباني لكرة القدم خلال المراسم التي جرت اليوم الاثنين في طوكيو. وسيكون انييستا بحكم منصبه الجديد مسئولا عن اللجنة التي تختار أفضل لاعبي الكرة الإسبانية. Advertisements وبات انييستا ثاني سفير لأساطير الدوري الإسباني لكرة القدم بعد إيكر كاسياس الحارس السابق لريال مدريد الإسباني. وقضى إنييستا /33 عاما/ مسيرته الاحترافية ضمن صفوف برشلونة بعد انضمامه إلى قطاعات الناشئين بالنادي في 1996 وعمره 12 عاما ، ورغم أنه وقع مع النادي عقدا "مدى الحياة" في تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه أعلن في نيسان/ابريل 2018 رحيله عن النادي الكاتالوني. وتوج إنييستا مع برشلونة بـ32 لقبا على مستوى كافة البطولات.

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