محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
رد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على تصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك بشأن "تفويت" مباراة ذئاب الجبل أمام الأهلي بالدوري.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري، وفي حالة فوز الفريق الأحمر بالمباراة سيتوج بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.
وقال عادل في تصريحات تلفزيونية عبر تايم سبورت:" المقاولون العرب قلعة كبيرة ، لما ابنك يسقط ماتعاتبش ابن الجيران أنه جاب 90 %
وأضاف:" نحن عندنا ضمير، ما ينفعش يتم اتهمنا بالتفويت عيب الكلام بهذا الشكل".
يذكر أن الأهلي يعتلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وفي حالة فوزه على المقاولون العرب في مباراة الاربعاء سيحسم لقب الدوري بشكل رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون ردًا على التفويت للأهلي: "لو ابنك سقط ماتعاتبش ابن الجيران إنه جاب 90 % " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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