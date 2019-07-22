شاهد.. أستون فيلا يرحب بعودة المحمدي لقيادة الفريق في الموسم المقبل

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عودة الدولي المصري أحمد المحمدي، إلى معقل النادي وذلك استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا على "إنستجرام"

صورة للمحمدي علق عليها: "من الجيد العودة".

وكان المحمدي حصل على إجازة بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا

2019، والتى خرج منها الفراعنة من دور الـ16 على يد منتخب جنوب أفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي اقترب من ضم محمود حسن تريزيجيه ، حيث خاض اللاعب الكشف الطبي، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال أيام.