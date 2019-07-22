استقبال اسطوري لحكم نهائي امم افريقيا بالكاميرون

استقبل حكم نهائي كأس امم افريقيا 2019 استقبالا اسطوريا فور عودته الي الكاميرون وذلك عقب ادارته لاهم مباراة علي مستوي القارة السمراء . وتم استقبال الحكم أليوم نيان ومساعده بالسيارات التي جابت شوارع العاصمة الكاميرونية ياوندي وسط الجماهير المحتشدة التي استقبلته استقبال الابطال . وكان اليوم نيان قد ادار مباراة افتتاح البطولة بين مصر وزيمبابوي والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد قبل ان يدير مباراة نهائي البطولة بين الجزائر والسنغال والتي انتهت بفوز الجزائر بهدف نظيف . مباراة افتتاح البطولة بين مصر وزيمبابوي والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد قبل ان يدير مباراة نهائي البطولة بين الجزائر والسنغال والتي انتهت بفوز الجزائر بهدف نظيف .

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