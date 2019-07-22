تريزيجيه يجتاز الكشف الطبي في أستون فيلا وإعلان الصفقة خلال 48 ساعة

اجتاز الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، صبح اليوم الأثنين، الكشف الطبي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، تمهيداً لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكدت صحيفة اس الإسبانية أن أستون فيلا سيعلن عن إتمام صفقة انتقال تريزيجيه خلال 48 ساعة فقط. خلال 48 ساعة فقط. الجدير بالذكر أن أستون فيلا يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس، ويلعب له قائد منتخب مصر أحمد المحمدي، ونجح الفريق في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020

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