مدرب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك: لايهمنا من يتوج بطلاً للدوري

قال محمود جابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن تعادل الزمالك مع الجونة بالأمس سيزيد من صعوبة لقاء الفريقين والذي يقام مساء الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت لحساب مؤجلات الجولة الــ27 لبطولة الدورى الممتاز.

وأضاف جابر أن نتائج الإسماعيلي الموسم الجاري لم تكن

مرضية بنسبة كبيرة ولكنها تسير الأن في الاتجاه الصحيح .

وواصل انه سيتم إبرام بعض الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد وإسعاد الجماهير وتحقيق مطالبهم .

وأشار المدير الفني للدراويش أن لاعبي الفريق علي

استعداد تام من أجل مواجهة الزمالك ، مؤكدا انهم سيقدمون مستوي قوي مثلما فعلوا في لقاء الأهلي دون ان يشغلهم من يتوج ببطولة الدورى .وإختتم ان الإسماعيلي لدية عدة غيابات مؤثرة، ولكنه يثق فى البدلاء لتعويض غيابهم وتقديم أفضل ما لديهم فى المباراة التى يراها مصيرية بالنسبة للمنافس.ويدخل الاسماعيلي اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.