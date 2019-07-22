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زاها بديل صفقة ساني في بايرن ميونخ

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دخل نادي بايرن ميونخ الألماني، في منافسة قوية مع أرسنال الانجليزي، للتعاقد مع ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كشفت صحيفة الميرور الانجليزية أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد

مع الايفواري ويلفريد زاها، مهاجم نادي كريستال بالاس خلال المركاتو الصيف الحالي، لدعم خط هجوم الفريق البافاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن البايرن، يرغب في

ضمه من أجل تعويض رحيل الثنائي فرانك ربيري وارين روبن، وذلك عقب فشل الفريق في ضم الدولي الألماني ونجم مانشستر سيتي ليروي ساني.

والجدير بالذكر أن آرسنال كان يرغب في ضم زاها، وقدم عرضا بقيمة 40مليون يورو وتم رفضه، من إدارة كريستال بالاس.

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