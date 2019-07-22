منتخب الطائرة يحقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا

حقق منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة الفوز على نظيره البوروندي بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات

الدور الأول ببطولة إفريقيا والمقامة حاليا في تونس .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25/16-25/13-25/13).

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة قد حقق الفوز على المغرب بثلاثة أشواط مقابل واحد فى افتتاح مبارياته البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتى (٢٥/٢٠ - ٢٥/٢٣ - ٢٣/٢٥ - ٣٠/٢٨).