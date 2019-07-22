رسمياً.. نجم الجزائر ينتقل إلي نانت الفرنسي

أعلن نادي نانت الفرنسي تعاقده مع الدولي الجزائري مهدي عبيد في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده معفريق ديجون .
جدير بالذكر أن مهدي توج مع المنتخب الجزائري بلقب أمم إفريقيا 2019بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة الماضية.
ولعب مهدي عبيد 26 مباراة الموسم الماضي بقميص ديجون ونجح في تسجيل 3 أهداف .
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