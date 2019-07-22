تستعد المغرب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس المقبل، تحت رعاية المالك محمد السادس حاكم المغرب، ويشارك في التنظيم عدد من الاتحادات الأفريقية.
وقامت اللجنة المنظمة للمملكة المغربية "الكوجر"بعمل فريق واحد يشترك، في التنظيم، وتقوم البطولة بتواجد 27 لعبة منها 17 لعبة مؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020.
ويشارك في البطولة 6500 لاعب ولاعبة بتواجد54 دولة افريقية، و12000ممثلين من المملكة المغربية في التنظيم منهم 4000 من المتطوعين من الدول الأفريقية المقيمين بالمغرب
وبذلت المغرب مجهودا كبيرا في تنظيم البطولة، رغم قصر الوقت حيث قبلت تنظيمها قبل 8 أشهر من انطلاقها، عقب إعلان عدم قدرة غينيا الاستوائية علي التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.