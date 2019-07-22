المغرب تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية

تستعد المغرب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس المقبل، تحت رعاية المالك محمد السادس حاكم المغرب، ويشارك في التنظيم عدد من الاتحادات الأفريقية.

وقامت اللجنة المنظمة للمملكة المغربية "الكوجر"

بعمل فريق واحد يشترك، في التنظيم، وتقوم البطولة بتواجد 27 لعبة منها 17 لعبة مؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك في البطولة 6500 لاعب ولاعبة بتواجد

54 دولة افريقية، و12000ممثلين من المملكة المغربية في التنظيم منهم 4000 من المتطوعين من الدول الأفريقية المقيمين بالمغرب

وبذلت المغرب مجهودا كبيرا في تنظيم البطولة، رغم قصر الوقت حيث قبلت تنظيمها قبل 8 أشهر من انطلاقها، عقب إعلان عدم قدرة غينيا الاستوائية علي التنظيم.