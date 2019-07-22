ننشر قرعة مواجهات تمهيدي دوري أبطال أوروبا

أجريت صباح اليوم الاثنين، قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، للموسم الجديد، والتي ضمت عدة مواجهات قوية.

ومن المفترض أن تنطلق مواجهات الذهاب يومي السادس والسابع من أغسطس المقبل، فيما

تقام لقاءات الإياب يوم الثالث عشر من الشهر ذاته، وسيتم سحب قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات في الخامس من أغسطس المقبل .

وشملت القرعة وجود صدام بين باوك اليوناني المحترف ضمن صفوفه عمرو وردة، وأياكس أمستردام الهولندي الذي سبق وأن ودع البطولة من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي.

كما أسفرت القرعة عن وقوع فريق بورتو البرتغالي، مع فريق كراسنودار الروسي، بالإضافة إلى مواجهة كلوب بروج البلجيكي ضد دينامو كييف الأوكراني.