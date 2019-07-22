رياضة | تراوري يؤازر لاعبي المقاصة في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراوري يؤازر لاعبي المقاصة في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ايريك تراوري ، لاعب فريق بيراميدز الحالي والمقاصة السابق ، عقب نهاية مرانه مع فريقه اليوم الأثنين ، على زيارة زملائه السابقين خلال خوضهم تدريباتهم على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، قبل انطلاق المباراة الودية أمام فريق وكيله أسبورت .

وقام تراوري بمصافحة الجهاز الفني الحالي للمقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" ، وزملائه بالفريق ودخل في بعض الحوارات الجانبية خلال حضوره جزء من مران الفريق ، متمنين لهم التوفيق خلال الموسم الكروىالجديد .