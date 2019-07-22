رياضة | مناوشات "كيدية" بين برشلونة وتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناوشات "كيدية" بين برشلونة وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية ودية ضد تشيلسي ظهر الثلاثاء وذلك في إطار استعدادات الطرفين للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

ووضع حساب نادي تشيلسي بموقع التواصل الاجتماعي دليل الوطن ، فيديو مباراة إقصاء برشلونة على يد تشيلسي من الأبطال ويعلق: "غداً مباراة تشيلسي وبرشلونة".

وجاء رد حساب برشلونة على تويتة تشيلسي: "هل هذا تذكير لكم عندما كنتم تلعبون في دوري الأبطال؟" وذلك في إشارة إلى هدف إنيستا القاتل في مرمى تشيلسي.

وسيلعب برشلونة مع فيسيل كوبي الياباني يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في مباراة ودية بينهما.