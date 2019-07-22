رياضة | رسالة سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي قبل موقعة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي قبل موقعة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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واستمرت الجلسة لمدة 10 دقائق طالب فيها عبد الحفيظ من اللاعب بذل قصارى جهده خلال التدريبات لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، كما حرص على الاطمئنان على والد اللاعب الذي يعاني من المرض.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.