رياضة | دي ليخت يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم الإنتقال لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم الإنتقال لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد، أنه تلقى النصائح من الكثير من الناس، بأن يقوم بالتوقيع مع نادي برشلونة الإسباني.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "كان هناك الكثير من الناس الذين نصحوني بالتوقيع مع البارسا، لكن قلت لنفسي إن عليّ تحليل كل شيء، وأرى ما هو الأفضل بالنسبة لي".

وأضاف قائلاً: "لقد تحدثت أنا وفرينكي دي يونج في كثير من الأحيان عن ما كنا سنفعله، لقد كنا صادقين مع بعضنا البعض، كان من الرائع لو لعبنا سويا".

واختتم: "لكن مهنتنا يجب ألا تعتمد على قرارنا نحن الاثنين، لقد ألقيت نظرة على جميع الإيجابيات والسلبيات، ووجدت أن اليوفي يناسبني والأفضل لي".