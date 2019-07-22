رياضة | الشمسي يؤازر لاعبي بيراميدز بالتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشمسي يؤازر لاعبي بيراميدز بالتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإماراتي سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز سبورت، على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة الأهلي، بمسابقة كأس مصر.

وتواجد الشمسي برفقة كلا من أحمد الرميثي عضو مجلس الإدارة وممدوح عيد المدير التنفيذي، حيث عقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، وطالبهم بالمنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية.

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