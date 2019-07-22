رياضة | وكيل نيمار يفتح النار على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نيمار يفتح النار على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "باريس يونايتد" الفرنسية، أن بيني زاهافي وكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا يشعر بالاستياء من إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو.

وقالت الصحيفة أن هذا الثلاثاء سيسافر لاعبو باريس سان جيرمان للصين، وسيسافر نيمار معهم رغم أنه لا يزال يريد المغادرة، والوجهة التي يريدها هي البارسا.

وأوضحت الصحيفة عبر تقريرها اليوم: "البارسا بدأ بإزعاج بيني زهافي بقضية نيمار، بحيث لم يقدم برشلونة أي عرض مُرضي فعلياً لنادي باريس".

وكان نيمار قد انضم للعب في باريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو وهو الأمر الذ يأغضب الكتالونين وقتها.