رياضة | نيمار يسخر من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يسخر من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بالسخرية من ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر البرنامج التلفزيوني (SilvioSantos).

وتلقى نيمار سؤالاً عن باريس سان جيرمان، حيث قيل له: "نيمار تعال إلى التدريب".

وكان رد نيمار هو: "أولا علي الذهاب إلى برنامج سيلفيو سانتوس (يضحك)".

وأفادت التقارير أن نيمار سجل هذا اللقاء عندما تأخر عن الالتحاق بمعسكر باريس سان جيرمان استعدادًا للموسم الجديد.