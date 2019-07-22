رياضة | ميسي يهدد رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يهدد رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وضع شرطاً معقداً للموافقة على تجديد عقده مع برشلونة.

وأوضحت التقارير أن ميسي قد هدد رئيس برشلونة بارتوميو بأنه عليه أن يجلب نيمار بأي ثمن للبرسا، فصفقة البرازيلي ستكون هي السبيل لتجديد عقد ميسي مع البلوجرانا.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في 2017 وذلك بعدما قام النادي الباريسي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا والبالغ 222 مليون يورو.

ويرغب مسؤولو نادي برشلونة في تجديد عقد ميسي مع البارسا حتى 4 سنوات مقبلة أي لـ2023، حيثُ يتبقى في عقده الحالي سنتين فقط.