رياضة | برشلونة يضع خطة جديدة لضم نيمار

أكدت تقارير صحفية، أن أولوية النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لازالت هذا الصيف هيّ مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والنادي الذي يفضل الانتقال له هو نادي برشلونة.

الجديد في الأمر، أن نادي باريس سان جيرمان لن يحارب اللاعب، ولكن يريدون فرض شروطهم على الأندية التي ترغب في التفاوض معه.

الجدير بالذكر أن نيمار لم يترك ذكرى ودية وجيدة لـ رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، ولهذا السبب فإن رئيس برشلونة يجعل هذه المسألة تطول كثيراً حتى لو كان نيمار مستعداً لـ خفض راتبه.

ولهذه الاسباب فإن بارتوميو يعرض لاعبان بدل دفع المال مما ازعج بيني زهافي وبدأ في عرض نيمار على الاندية الاخرى.

وعلى ذلك، فإن نادي باريس سان جيرمان يرغب في تسوية وضع نيمار وفتح الطريق له ولكن هذا الشيء سيكون وفق شروط النادي الباريسي ولحد الآن لم يقدم اي نادي عرضاً مرضياً اقتصادياً، لهذا من الممكن أن يستمر نيمار للموسم المقبل في باريس وحينها تصبح قيمته اقل وشروط مغادرته أسهل.