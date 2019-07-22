رياضة | برشلونة يبدأ اجراءات تجديد عقد ميسي

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي برشلونة الإسباني، سيبدأ المحادثات لتجديد عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الأيام الحالية.

وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن عقد الأسطورة ميسي ع النادي الكتالوني، يمتد لغاية 2021 مع بند تجديد لعام آخر، لكن ريس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو حريص على ان يوقع ميسي عقد اربع سنوات جديد.

وعلى ذلك فإنه سيبدأ بارتوميو المحادثات مع اللاعب، ويدرك أهداف ميسي، وهي ليست مادية فقط، حيث سيقدم له مشروع مهم للفوز بدوري أبطال أوروبا.