رياضة | مبابي يثير الجدل حول مستقبله.. والسبب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يثير الجدل حول مستقبله.. والسبب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : مبابى هو أحد اللاعبين الأكثر طلبًا في ريال مدريد للوصول إلى النادي الأبيض في المستقبل القريب ، الفرنسي لديه عقد حتى عام 2023 ، ويريد باريس سان جيرمان أن يجدد تعاقده، لابعاد أي عروض مقدمة إليه للحصول على خدماته، وخاصة ريال مدريد الذي يفكر فيه في الصيف المقبل.

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وواصلت الصحيفة الإسبانية : في الوقت الحالي ، على الرغم من طلبات باريس سان جيرمان بالتجديد ، لا ينوي مبابى التجديد، و أوضحت صحيفة لو باريزيان أن كيليان مبابي لا يزال لا يفكر في تجديد عقده وأن ليوناردو نفسه لا يشرع في بدء مفاوضات بشكل رسمي لكنه على اتصال دائم به وبأسرته لتبادل الآراء بشأن النادي .

وتابعت الصحيفة الإسبانية : طلب مبابى المزيد من الثقل في الفريق ولديه بالفعل ، ولكن ليس بما فيه الكفاية ويتوقع المزيد من الإيماءات من النادي ، حيث يشعر اللاعب ان ثقله سيزيد وتتويجاته الجماعية والفردية ستكثُر حال انضم لصفوف ريال مدريد .

وأنهت: يدرك ريال مدريد تمامًا كل شيء يحدث مع مبابي ليذهب إليه ، لكن دائمًا تحت فرضية عدم شن حرب مع باريس سان جيرمان .