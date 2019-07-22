إنييستا: أخشى أن يختلط عليّ الأمر أمام برشلونة

يأمل الإسباني أندريس إنييستا، اللاعب الحالي لفريق فيسيل كوبي الياباني، ألا يختلط عليه الأمر خلال مواجهة فريقه القديم، برشلونة ، يوم السبت المقبل في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

وسيواجه الفريق الياباني، الذي انضم له اللاعب العام الماضي قادما من البارسا الذي ارتبط اسمه به منذ عمر الثانية عشر، الفريق الكتالوني في مباراة ودية على هامش بطولة "كأس راكوتين".

وبسؤاله الإثنين خلال حدث أقيم في طوكيو اختير خلاله كسفير أو "رمز" للدوري الإسباني (الليجا)، اعترف إنييستا أن هذه المباراة "ستكون غريبة" لأنه لم تُتح له فرصة مواجهة فريقه السابق من قبل.

وقال لاعب الوسط المخضرم مازحا: "سأحاول أن أمرر الكرة لزملائي بالفريق وألا يختلط على الأمر".

وأوضح إنييستا أن هذه المباراة ستكون أيضا بمثابة احتفالا للاعبين ومشجعي كرة القدم لأنه "ليس باستطاعتهم رؤية هؤلاء اللاعبين كل يوم".



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وأضاف "سنحاول أن نستمتع بهذا اليوم ونقضيه بشكل جيد وأن ننافس بأفضل طريقة ممكنة".

وصرح اللاعب أن أكثر ما يفتقده في إسبانيا هو التدريب والمنافسة هناك والاقتراب أكثر من العائلة، وأوضح: "شعرت بأنه كان يجب على اتخاذ قرار والعودة للتحلي بالطموح"

وأردف: "لقد كان الناس رائعين وحظيت بمحبة واحترام، وها نحن نحاول الدخول في هذه الثقافة والروتين، ولكنني أيضا سعيد للغاية لتواجدي هنا".

وعلّق إنييستا على انتقال كل من تاكيفوسا كوبو وهيروكي آبي إلى ناديي ريال مدريد وبرشلونة، على الترتيب، قائلا: "اللاعبان يمتلكان خصائص جيدة للغاية. لقد انتقلا إلى برشلونة وريال مدريد لأنهما لديهما مقومات وقدرات لذلك. فاللاعب الذي لديه قدرات يمكنه اللعب لأي فريق وفي أي دوري".