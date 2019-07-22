أحمد رءوف لدورى المظاليم اعرف السبب...

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جدة - عمرو شويل يسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة لتجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى، والذى سيشهد صراعا قويا للصعود للدورى الممتاز، خاصة أنه يضم تسعة أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء.
وقرر مسئولي بتروجيت إعادة أحمد رؤوف مهاجم الإنتاج الحربى السابق، لقيادة هجوم الفريق بالقسم الثانى بعدما أنهى اللاعب عقده مع العجلات الحربية نهاية الموسم الحالى بالتراضى خاصة وأنه خرج من حسابات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج .
كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كافة العروض التى وصلت للثنائى .
يذكر أن أحمد رؤوف يمتلك خبرات عديدة بالدورى بعدما شارك فى العديد من الفرق على رأسها الأهلى وإنبى والمصرى وبتروجت والإنتاج الحربى .
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