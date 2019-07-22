أوسة يتدرب في اليونان .. اعرف التفاصيل...

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ويعود أوسة إلى القاهرة بعد غد الأربعاء، من أجل الانتظام فى استعدادات وادى دجلة التى ستنطلق يوم الخميس المقبل استعدادا لمنافسات الموسم الجديد وفضل أوسة البقاء فى وادى دجلة لارتباطه بعلاقة قوية بمسئولى النادى واليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الذى طالبه بتجديد عقده وعدم الرحيل مع نهاية الموسم الجارى.
وشهدت الفترة الأخيرة دخول عدة أندية بالدورى الممتاز وعلى رأسهم المصرى والإسماعيلى فى تفاوض مع أوسة لضمه فى الموسم المقبل إلا إن تجديده لعقده مع وادى دجلة أدى إلى تعثر المسألة قبل أن يتم ترشيحه للعودة إلى القلعة البيضاء وهو ما رحب به الحارس خاصة لارتباطه بعلاقة قوية بالفريق الأبيض الذى لعب له لسنوات.
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