شكرا لقرائتكم المصلحة تجبر المصري على تشجيع الزمالك ضد الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب جمهور بورسعيد بشكل عام وفريق المصري وجهازه الفني ولاعبيه بشكل خاص نتيجة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي والتي ستجمعهما بعد غد الأربعاء ضمن مؤجلات الدوري.

ويرغب المصري في فوز الزمالك وصعوده للمركز الثاني بدلا من بيراميدز الذي يتواجد في الوصافة حاليا خلف الأهلي المتصدر.

يأتي سبب تشجيع جماهير بورسعيد وفريق المصري للزمالك لأن اعتلاء الأبيض للمركز الثاني من شأنه يدفع ببيراميدز للمشاركة رفقة الفريق البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية بنسختها القادمة بدلا من الزمالك، ومن شأنه يجنب المصري المشاركة في الدور التمهيدي للبطولة، لأن اللوائح تنص على مشاركة فريق مصري واحد في الدور التمهيدي والثاني يبدأ من دور ال٣٢ للبطولة.

وحال مشاركة بيراميدز في الكونفدرالية سيبدأ البطولة من دور ال٦٤ باعتباره يشارك لأول مرة ولم يسبق له المشاركة في البطولات القارية من قبل بعكس المصري الذي شارك فيها أكثر من مرة، ولكن مشاركة الزمالك من شأنها تجبر المصري على المشاركة في الدور التمهيدي لأن الزمالك اقدم منه من حيث المشاركة في الكونفدرالية، بخلاف أنه حامل لقب النسخة الأخيرة.

ويتوقف مصير معسكر المصري القادم ومدته والمقرر له نهاية يوليو على موقف الزمالك من الفوز على الاسماعيلي وخطف المركز الثاني من بيراميدز، لأنه لو بقى بيراميدز في الوصافة سيكون من شأنه أن يلعب المصري مباراة دور ال٦٤ يوم ١١ اغسطس المقبل ويغير خطة تحضير الفريق البورسعيدي للموسم الجديد.