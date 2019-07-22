شكرا لقرائتكم مصيلحي يعتذر عن قرعة البطولة العربية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تعذرسفر محمد مصيلحى رئيس النادى ، قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تكليف عبد الجليل إمام مدير الكرة بالفريق للسفر إلى المملكة المغربية لحضور قرعة " البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020 .

من المقرر إجراء مراسم القرعة الخاصة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 يوليو الجارى بمدينة الدار البيضاء بالمغرب .

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وكان مصيلحي قد أعلن عن إنشغاله بإنهاء بعض التعاقدات الجديدة و الخاصة بالفرق الأول لكرة القدم فى ذلك التوقيت ، و كذلك طلعت يوسف الذى أكد على ضرورة تواجده بمعسكر إعداد الفريق و الذى يُقام حاليا استعدادا للموسم الجديد .

كان فريق الإتحاد السكندرى قد ظهر بمستوى جيد خلال البطولة الماضية واستطاع الوصول لدور الثمانية من البطولة بعدما نجح فى إقصاء الزمالك والترجى التونسى إلا أن طموحاته توقفت على يد الهلال السعودى .