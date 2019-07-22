شكرا لقرائتكم هل يتولى حسام البدرى تدريب الزمالك ؟.. موقعة الجونة تفجر براكين الغضب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت موقعة الجونة براكين الغضب داخل الزمالك بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2/2 فى والتى جمعتهما أمس الأحد على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 ويتبقى له مباراتين مع الإسماعيلى والأهلى فيما يتصدر الفريق الأحمر المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتى المقاولون والزمالك ويحتاج أبناء الجزيرة للفوز فى مباراتهم المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميًا ببطولة الدورى فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.

البعض حمل المدير الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، مسئولية التعادل أمام الجونة والاقتراب بنسبة كبيرة جدًا من ضياع لقب الدورى رقم 13 بميت عقبة، ليُفتح من جديد ملف المدير الفنى بعد وجود اتجاه قوى للاطاحة بخالد جلال عقب انتهاء الموسم الحالى.

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ومع فتح ملف المدير الفنى الجديد للزمالك، فاجئ حسام البدرى الجميع بتقديم استقالته من رئاسة نادى بيراميدز، وإعلان عودته لمجال التدريب من جديد، لتحوم الشكوك وبقوة حول إمكانية توليه القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم الجديد.

وكشفت مصادر مقربة من حسام البدرى، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قام باستطلاع رأيه حول امكانية تولى تدريب الزمالك، وأكد المصدر أن البدرى رحب بالفكرة، وإن كان ينتظر المنصب الأسمى والذى يحلم به طوال تاريخه بتولى تدريب المنتخب الوطنى، خاصة بعد الاطاحة بالمكسيكى خفيير أجيرى عقب توديع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ 16 بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وبعدها طرح أسم المعلم حسن شحاتة وحسام البدرى لتولى أحدهما تدريب المنتخب.