شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطير للقاهرة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاسماعيلي مرانه الختامى بملعبه قبل السفر للعاصمة ، حيث حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مساء الثلاثاء موعدا للسفر إلى القاهرة ، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الزمالك على ستاد بتروسبورت الأربعاء المقبل لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى.

وسينتظم لاعبى الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين ، على أن يحصلوا على راحة لمدة ثلاثة ايام بعد المباراة.