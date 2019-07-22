شكرا لقرائتكم أحمد ريان فى إجازة قبل العودة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد الجهاز الفني لكرة القدم بالأهلي موعد عودة احمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتهية إعارته للجونة وذلك بعد تقضيته لأجازة قصيرة، قبل أن ينتظم فى تدريبات الأهلى استعداداً للموسم الجديد ويعد أحمد ياسر ريان أحد أهم المواهب الكروية الصاعدة فى الكرة المصرية على مستوى خط الهجوم، ويتواجد بشكل دائم فى تشكيلة المنتخب الأاولمبي الذي يقوده شوقي غريب. Advertisements وتلقى أحمد ياسر ريان العديد من العروض للرحيل عن الأهلى أبرزها من بيراميدز، إلا أن هناك تفكيراً داخل الأهلى بالإبقاء عليه بعد تألقه اللافت للنظر خلال فترة إعارته للجونة هذا الموسم، وأنتهت إعارة خماسى فريق الأهلى المعار إلى الجونة بعد مواجهة الزمالك والتى أقيمت أمس إلا أن مسئولي الجونة يسعون للإبقاء عليهم فى الموسم وهم " عمر رضوان و أحمد ياسر ريان و محمود الجزار و أحمد حمدى و أكرم توفيق " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ريان فى إجازة قبل العودة للأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.