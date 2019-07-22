شكرا لقرائتكم تعرف على طلب "كاف" من الأندية المشاركة فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية سرعة تحديد تواريخ ووقت ومكان مباراتي الذهاب والعودة للدور التمهيدي، وذلك على أقصى تقدير يومي 25 يوليو بالنسبة للذهاب و8 أغسطس بالنسبة للعودة. المعروف أن الأندية المصرية الأربعة وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى، سوف تلعب مباريات العودة لهذا الدور على أرضها. وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل لمباراة الذهاب، وأحد أيام 23 و24 و25 أغسطس المقبل.

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