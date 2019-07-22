شكرا لقرائتكم إشبيلية يتجاوز ليفربول ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب إشبيلية الإسباني على النقص العددي في صفوفه وفاز على ليفربول الإنجليزي 2 - 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين مساء يوم الأحد بالولايات المتحدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله مانويل نوليتو في الدقيقة 37، ثم أدرك ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، التعادل عن طريق ديفوك أوريغي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، طرد يوريس نيانيو من صفوف إشبيلية في الدقيقة 76، لكن الفريق الإسباني واصل محاولاته حتى حسم المباراة بهدف في الوقت القاتل سجله أليخاندرو بوزو.