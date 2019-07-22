اختبار صعب لأياكس في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا

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سيكون أياكس أمستردام الذي وصل الى الدور نصف النهائي الموسم الماضي، أمام اختبار صعب في الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 بعدما أوقعته القرعة التي سحبت الإثنين، بمواجهة بطل اليونان باوك ثيسالونيكي.

ورغم تتويجه بطلا للدوري الهولندي للمرة الـ34 وحصوله على فرصة جدية لمحاولة الفوز بلقبه الخامس في دوري الأبطال الموسم الماضي قبل أن ينتهي مشواره في دور الأربعة على يد توتنهام الإنكليزي بالخسارة على أرضه 2-3 بعد أن فاز ذهابا 1-صفر، لا يتأهل أياكس تلقائيا الى دور المجموعات بسبب تصنيف الدوري الهولندي.

وفي حال نجح فريق المدرب إيريك تن هاغ في تخطي منافسه اليوناني بعد مباراتي ذهاب وإياب مقررتين في 6 أو 7 آب/أغسطس و13 منه، لن يضمن تأهله الى دور المجموعات للحاق بفرق مثل ليفربول الإنكليزي حامل اللقب أو برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين جرداه من ركيزتين أساسيتين هما فرنكي دي يونغ وماتيس دي ليخت تواليا، بل عليه أيضا أن يخوض دورا فاصلا من مباراتي ذهاب وإياب.

ولن تكون مهمة الفريق الهولندي سهلة أمام باوك، إذ أن الأخير توج بالدوري اليوناني الموسم المنصرم دون أن يخسر أي مباراة، متقدما في النهاية على أولمبياكوس بفارق 5 نقاط ليحرز لقبه الأول منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وستكون المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب "تومبا ستاديوم" الخاص بباوك.

وهناك بطل سابق آخر مضطر لخوض الدور التمهيدي الثالث، هو بورتو البرتغالي الذي أنهى الموسم الماضي في الدوري المحلي وصيفا لبنفيكا، وسيواجه كراسنودار ثالث الدوري الروسي، فيما يلتقي بروج، وصيف بطل الدوري البلجيكي، مع دينامو كييف الأوكراني.

وإذا نجح سلتيك الإسكتلندي في تخطي الدور التمهيدي الثاني حيث سيواجه نومي كاليو الإستوني (تقام المباريات في 23 و24 تموز/ يوليو ذهابا و30 و31 منه إيابا)، سيلتقي في الدور التمهيدي الثالث مع كلوج الروماني أو ماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

- قرعة الدور التمهيدي الثالث:

باوك (اليونان) - أياكس (هولندا)

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كراسنودار (روسيا) - بورتو (البرتغال)

كلوب بروج (بلجيكا) - دينامو كييف (اوكرانيا)

كلوج (رومانيا) / ماكابي تل أبيب (اسرائيل) - سلتيك (اسكتلندا) / نومي كاليو (استونيا)

ستوييسكا (مونتينيغرو) / ابويل (قبرص) - دوندالك (ايرلندا) / قره باخ (أذربيجان)

سابورتالو (جورجيا) / دينامو زغرب (كرواتيا) - فيرينسفاروش (المجر) / فاليتا (مالطا)

ريد ستار بلغراد (صربيا) /ايتش جاي كاي هلسنكي (فنلندا) - ذي نيو ساينتس (ويلز) / كوبنهاغن (الدنمارك)

ماريبور (سلوفينيا) / ايك (السويد) - باتي بوريسوف (بيلاروسيا) / روزنبورغ (النروج)

اسطنبول باشاكشيهير (تركيا) - فيكتوريا بلزن (تشيكيا) / اولمبياكوس (اليونان)

ايندهوفن (هولندا) / بازل (سويسرا) - لاسك (النمسا)