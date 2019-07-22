بيتي يدخل التاريخ ولقب جديد لهوسو في السباحة المتنوعة

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دخل البريطاني آدم بيتي تاريخ بطولة العالم للسباحة بعدما بات الإثنين أول سباح يحرز اللقب العالمي لسباق 100 م صدرا للمرة الثالثة تواليا، محققا انجازه خلال النسخة 18 من بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية.

وسجل بيتي، ابن الـ24 عاما، المتوج بذهبية السباق في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2015 في قازان الروسية، 57,14 ثانية، بعد يوم من تحطيمه الرقم القياسي السابق خلال منافسات نصف النهائي (56,88 ثانية)، علما أن الرقم السابق كان بحوزته سجله عام 2018 في غلاسكو وقدره 57,10 ث.

وتفوق بيتي على مواطنه جيمس ويلبي الذي سجل 58,46 ثانية، فيما حل الصيني يان زيبي ثالثا بتسجيله 58,63 ثانية، وهو رقم قياسي آسيوي.

وبات البريطاني اول سباح يحرز 5 القاب عالمية في سباقات الصدر، علما بأن يأمل في أن يتوج بثنائية 100-50 م صدرا للمرة الثالثة تواليا حيث يخوض منافسات المسافة الاقصر هذا الاسبوع، وهو يحمل أيضا رقمها القياسي حققه في مونديال بودابست عام 2017.

ويهيمن بيتي على السباقين في الاعوام الاخيرة، حيث حقق 15 توقيتا من بين الافضل في تاريخ سباق 100 م صدرا.

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وتابعت السباحة المجرية كاتينكا هوسو سيطرتها على سباق 200 م متنوعة واحرزت لقبها العالمي الرابع تواليا، لترفع عدد ميداليتها الذهبية العالمية الى 8، إضافة الى 3 ذهبيات في اولمبياد ريو 2016.

وسجلت ابنة الـ 30 عاما بطلة أولمبياد ريو وحاملة الرقم القياسي لهذه المسافة (4:26.36 د.)، وقتا وقدره 2:07.53 د. امام الصينية يي شيوين (2:08.60 د.) والكندية سيدني بيكرم (2:08.70 د.).

واحرز الاميركي كايليب دريسل ذهبية سباق 50 مترا فراشة، محرزا لقبه الثاني في غوانغجو بعد أن فاز الاحد بسباق التتابع 4 مرات 100 متر فراشة.

وسجل دريسل الذي احرز 7 القاب في مونديال بودابست قبل عامين، 22,35 ثانية، متفوقا على الروسي أوليغ كوستين (22,70 ث.) والبرازيلي نيكولاس سانتوس (39 عاما) المتوج بفضية السباق في مونديالي 2015 و2017 (22,79 ث).

وحققت الكندية مارغريت ماكنيل مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على البطلة الاولمبية وبطلة العالم اربع مرات السويدية سارة سيوستروم في سباق 100 فراشة.

وسجلت الشابة ماكنيل ابنة الـ 19 عاما، 55,83 ثانية، فيما احرزت سيوستروم الفضية (56,22 ث.) والاسترالية إيما ماكيون البرونزية (56,61 ث.).