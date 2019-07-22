شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استطلاع رأيه.. هل يتولى حسام البدرى تدريب الزمالك فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة قوية تلقتها جماهير الزمالك بعد تعادل الفريق الكروى الأول مع الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 ويتبقى له مباراتان مع الإسماعيلى والأهلى فيما يتصدر الفريق الأحمر المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتا المقاولون والزمالك ويحتاج أبناء الجزيرة للفوز فى مباراته المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميًا ببطولة الدورى فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.

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البعض حمل المدير الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، مسئولية التعادل أمام الجونة والاقتراب بنسبة كبيرة جدًا من ضياع لقب الدورى رقم 13 بميت عقبة، ليُفتح من جديد ملف المدير الفنى بعد وجود اتجاه قوى للإطاحة بخالد جلال عقب انتهاء الموسم الحالى.

ومع فتح ملف المدير الفنى الجديد للزمالك، فاجأ حسام البدرى الجميع بتقديم استقالته من رئاسة نادى بيراميدز، وإعلان عودته لمجال التدريب من جديد، لتحوم الشكوك وبقوة حول إمكانية توليه القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم الجديد.

وكشفت مصادر مقربة من حسام البدرى، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قام باستطلاع رأيه حول إمكانية تولى تدريب الزمالك، وأكد المصدر أن البدرى رحب بالفكرة، وإن كان ينتظر المنصب الأسمى والذى يحلم به طوال تاريخه بتولى تدريب المنتخب الوطنى، خاصة بعد الإطاحة بالمكسيكى خفيير أجيرى عقب توديع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وبعدها طرح أسم المعلم حسن شحاتة وحسام البدرى لتولى أحدهما تدريب المنتخب.