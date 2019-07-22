شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعبة يد الشمس بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت ندى طارق، لاعبة كرة اليد بنادى الشمس مواليد 2002، بعد صراع طويل مع مرض السرطان طوال الفترة الماضية. ونعى عدد من أسرة اللعبة ومسئولو نادى الشمس اللاعبة عبر صفحات التواصل الاجتماعى وسط حالة من الحزن والأسى. كما تسيطر حالة من الحزن على لاعبات اليد بعد فقدان نجم الشمس عقب شهور قليلة من وفاة لاعبة الأهلى نور حافظ.

ندى طارق

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