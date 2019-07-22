شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعيد أحمد رؤوف لقيادة هجوم الفريق بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو بتروجت أحمد رؤوف مهاجم الإنتاج الحربى السابق، لقيادة هجوم الفريق بالقسم الثانى بعدما أنهى اللاعب عقده مع العجلات الحربية نهاية الموسم الحالى بالتراضى خاصة أنه خرج من حسابات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج.

ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة لتجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى، والذى سيشهد صراعًا قويًا للصعود للدورى الممتاز، خاصة أنه يضم تسعة أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء.

كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق على رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كل العروض التى وصلت للثنائى .

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يذكر أن أحمد رؤوف يمتلك خبرات عديدة بالدورى بعدما شارك فى العديد من الفرق على رأسها الأهلى وإنبى والمصرى وبتروجت والإنتاج الحربى .