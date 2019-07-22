شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب رياضية متعرفش عنها حاجة.. البوكوا والدودجبول والباركور والدارتس والبادل والسنوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة قدم وسلة وطائرة ويد وسباحة وجودو وكاراتيه، جميعها ألعاب رياضية، نعرفها جيدًا ونتابع بعضها ونتائجها فى مختلف البطولات، كما نعلم كيفية ممارستها.

فى المقابل هناك بعض الألعاب الرياضية، التى لا يعرفها الكثير منا، ولكنها موجودة بالفعل، ويتم ممارستها من عدد كبير من الجماهير، وتخضع للقوانين واللوائح الرياضية.

ومن هذه الألعاب الباركور، والدارتس، والبادل، والسنوكر، بالإضافة إلى الدودجبول، والبوكوا

نرصد فى التقرير التالى بعض الألعاب الرياضية التى لا تعرفها من قبل





السنوكر

لعبة السنوكر هى أحد أنواع لعبة البلياردو، ويطلق عليها البعض البلياردو الإنجليزى، وتعد من أوسع لعبات البلياردو انتشارًا فى العالم، حيث تعتمد على التكتيك الرفيع.

تمارس هذه اللعبة فوق طاولة بلياردو لها جيوب إنجليزية (ذات مواصفات خاصة) ويفوز بالمباراة اللاعب أو الفريق الذى يسجل عددًا أكبر من النقاط أو من تنتهى المباراة لصالحه طبقًا لما نص عليها.

بادل

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البادل

وهى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب وهى الإسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب، كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وبالنسبة للجزء الخاص بالتنس وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادى.



البوكوا

البوكوا

هى رياضة تجمع بين الملاكمة والقفز والمشى، يتم خلالها رسم الأرقام والحروف الإنجليزية والأبجدية بتحريك القدمين، ومن فوائد البوكوا أنها تساعد على تقوية عضلات الجسم وخسارة الوزن، وتعتمد على التركيز والسرعة والقوة وتقوى القلب.



الدودجبول

الدودجبول

شبه إلى حد كبير كرة اليد، ولكن بعدد لاعبين وقوانين مختلفة، حيث تتكون المباراة من فريقين كل فريق 6 أفراد، وفى الوسط 5 كرات، كل فريق له كرتان، الكرة الوسطى تكون المنافسة عليها، وطريقة لعبها تشبه صيادى السمك، التى كان يلعبها الأطفال الصغار فى الحدائق

الدارتس

تصويب السهام القصيرة أو رمى السهام المريشة وتعد إحدى الرياضات المهارية التي تعتمد على القدرات الفردية الخاصة والمتميزة في عملية التصويب، مع إجراء حسابات في نفس الوقت مع الحاجة إلى التركيز العصبي والسيطرة والحضور الذهني لإجراء الحسابات اللازمة لإتمام اللعبة. فهي نوع من التوافق التام في الأداء البشري

الباركور

الباركور هى نوع من أنواع فنون القتال والتي تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى، وبذلك فإن فكرة الباركور تقوم على إيجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة و الهروب منها