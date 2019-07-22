شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف.. حسام البدرى.. إقالة أم استقالة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل أعلن حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفنى السابق للأهلى، العودة إلى التدريب، بعد قضائه عاماً فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز والذى شارك خلالها فى تكوين الفريق منذ بداية الفكرة.

واعتذر حسام البدرى عن الاستمرار فى مهمة إدارة بيراميدز، موجهاً خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التى قضاها داخل هذا النادى وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدرى قد اتخذ هذا القرار رغبة منه فى العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة فى هذا المجال وحقق خلالها تفوقا كبيرا فى مشواره التدريبى، على حد قوله.

Advertisements

وارتبط اسم حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى بتدريب الزمالك أو منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.

وترددت أقاويل عن إقالة البدرى وأقاويل أخرى عن استقالته، ولكن سوبر كورة ينهى الجدل فى هذا الشأن.

حسام البدرى أجرى حواراً بالفيديو مع سوبر كورة قبل استقالته تحدث فيه عن هذه الجزئية ومدى إمكانية عودته للتدريب مرة أخرى من عدمه.