شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يحصل على إجازة قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتهية إعارته للجونة إجازة قصيرة، قبل أن ينتظم فى تدريبات الأهلى استعدادًا للموسم الجديد، وهو الموعد الذي سيتم تحديده من قبل جهاز الكرة بالنادي الأهلى خلال الفترة المقبلة وسيتم إبلاغ اللاعب به.

وتلقى أحمد ياسر ريان العديد من العروض للرحيل عن الأهلى أبرزها من بيراميدز، إلا أن هناك تفكيرًا داخل الأهلى بالإبقاء عليه بعد تألقه اللافت للنظر خلال فترة إعارته للجونة هذا الموسم، وانتهت إعارة خماسى فريق الأهلى المعار إلى الجونة بعد مواجهة الزمالك والتى أقيمت أمس إلا أن مسئولي الجونة يسعون للإبقاء عليهم فى الموسم وهم عمر رضوان وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأحمد حمدى وأكرم توفيق.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد أهم المواهب الكروية الصاعدة فى الكرة المصرية على مستوى خط الهجوم، ويتواجد بشكل دائم فى تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب.