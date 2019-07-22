شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطالب أنطوى بالتركيز والابتعاد عن العروض الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة مصر المقاصة الغانى جون أنطوى، مهاجم الفريق، بالتركيز فى التدريبات وعدم الالتفات للعروض الوهمية التى أخذت من تركيزه كثيرا وأدت لهبوط مستواه.

وكان أنطوى قد اتفق مع محمد عبد السلام على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما رحب به رئيس النادى شريطة إحضار عرض رسمى يليق بالنادى.

وأكد مصدر مسئول بالمقاصة أن النادى يعامل أنطوى معاملة جيدة ويرغب فى استمراره لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل، إلا أن الإدارة لن تتحمل لاعبا لا يرغب فى الاستمرار مع الفريق، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الموسم المقبل.

Advertisements

وكان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أوتشو لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية، ويحتاج للإطاحة بأحد اللاعبين الأفارقة بعد وصولهم لخمسة اللاعبين، خاصة أن قوانين الاتحاد المصرى تقضى بأحقية كل نادى فى تسجيل أربعة لاعبين فقط.