شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل إمام ممثلاً للاتحاد السكندري فى قرعة البطولة العربية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تكليف عبد الجليل إمام مدير الكرة بالفريق للسفر إلى المملكة المغربية لحضور قرعة "البطولة العربية" كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020، من المقرر إجراء مراسم القرعة الخاصة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 يوليو الجارى بمدينة الدار البيضاء بالمغرب .

وتعذر سفر محمد مصيلحى رئيس النادى لحضور مراسم القرعة لانشغاله بإنهاء بعض التعاقدات الجديدة والخاصة بالفرق الأول لكرة القدم فى ذلك التوقيت، وكذلك طلعت يوسف الذى أكد ضرورة تواجده بمعسكر إعداد الفريق والذى يُقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد .

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كان فريق الاتحاد السكندرى قد ظهر بمستوى جيد خلال البطولة الماضية واستطاع الوصول لدور الثمانية من البطولة بعدما نجح فى إقصاء الزمالك والترجى التونسى إلا أن طموحاته توقفت على يد الهلال السعودى.