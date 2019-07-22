شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يعلن موعد السفر للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مساء الثلاثاء موعدًا للسفر إلى القاهرة، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الزمالك على استاد بتروسبورت الأربعاء المقبل لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى.

وسيخوض الفريق مرانه الختامى بملعبه قبل السفر للعاصمة.

وسينتظم لاعبى الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين، على أن يحصلوا على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد المباراة.