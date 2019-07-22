هرماس رضوان يكشف تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية مع ثروت سويلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، كواليس الاجتماع الذي أقيم اليوم مع ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الجبلاية لمناقشة خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثاني والثالث جاء ذلك خلال الاجتماع الودي الذي عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلاً من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنًا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التي عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التي ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالي.
وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادي للنظر في اللائحة وكل الاقتراحات الخاصة بالتعديلات ليتم البناء عليها في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.
في الوقت نفسه اختار أعضاء الجمعية كلاً من محمود الشامي ومحمد الطويلة وعبد الرحيم إسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى اللجنة التي شكلها اتحاد كرة القدم برئاسة خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثاني للنظر في شكل مسابقتي القسمين الثاني والثالث الموسم المقبل.
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