شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم "غباشى" النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري فى إتمام صفقة انتقال أيمن الغباشى الذى يُجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم من نادى النجوم، وذلك بعقد إعارة لمدة موسمين مع وضع بند يُتيح إمكانية شراء اللاعب نهائيًا.

وسبق وتم إعارة "الغباشى" لنادى جيبر التار يونايتد بدورى جبل طارق موسم 2017 / 2018، كما خاض اللاعب فترة معايشة مع فريق بنفيكا البرتغالى، ومن خلال متابعة طلعت يوسف للاعب وبعد إعجابه بقدراته الفنية والبدنية تم التفاوض مع النجوم وإنهاء إجراءات انضمامه للإتحاد السكندرى.

ووقع اللاعب فى حضور محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى واللواء عبد الجليل مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، ويأتى التعاقد مع اللاعب فى إطار الإستراتيجية الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الذين وقع اختيار طلعت يوسف عليهم للإنضمام لصفوف زعيم الثغر لتحقيق الهدف المنشود للجميع وظهور الفريق بالشكل اللائق به في الموسم الجديد.