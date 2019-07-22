الأحمر يهنئ شباب اليد علي تألقهم في مونديال اسبانيا

هنأ أحمد الأحمر قائد المنتخب الوطني ونادي الزمالك لكرة اليد لاعبي المنتخب الوطني لشباب اليد بعد تأهلهم للدور الثاني من بطولة العالم بإسبانيا والتي تُقام خلال الفترة بين 16 حتى 21 من يوليو الجاري.

ونجح المنتخب في التأهل للدور المقبل بعدما تصدر المجموعة الثانية وحقق العلاقة الكاملة عقب التغلب اليوم الاثنين على منتخب فرنسا بنتيجة 37-32 في الجولة الخامسة.

وغرد الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع

التواصل الاجتماعي «تويتر» :" منتخب الشباب يحقق العلامة الكاملة بفوزه على فرنسا 37/32 ويتصدر كأول المجموعة لدور الـ16 .. ألف مبروط فريق قوي وجهاز فني وعلى مستوى عالي الصراحة".ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات فرنسا، السويد، نيجيريا، كوريا الجنوبية واستراليا.