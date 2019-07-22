شاهد.. الظهور الاول لمالك نادي بيراميدز في معسكر الاسكندرية

حرص سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز ونائب رئيس مجلس الادارة، واحمد الرميثي عضو المجلس علي زيارة معسكر الفريق المقام في الاسكندرية في حضور ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي . وتابع الشامسي والرميثي تديبات الفريق تحت قيادة الفرنسي سباستيان دوسابر في اطار الاستعدادات للموسم المقبل، والذي يستهله بيراميدز بمواجهة الاهلي ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بجانب المشاركة في افريقيا . منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بجانب المشاركة في افريقيا . تأتي هذه الزيارة بعد ساعات من اعلان حسام البدري رئيس النادي استقالته وعودته لمجال التدريب في ظل التقارير التي ربطته بتولي مهمة المدير الفني لمنتخب مصر . Advertisements

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